Голый кемеровчанин сплавился по Томи на надувном матрасе
Длинные выходные, которые выпали на майские праздники, все отмечают по-разному. Один из кемеровчан, например, решил сплавиться вниз по Томи на надувном матрасе.
Голый кемеровчанин сплавился по Томи на надувном матрасе..Видео: Instagram, "mreporter_kemerovo".
Фото и видео, на которых запечатлен мужчина в трусах, очевидцы выложили в интернет. На кадрах видно, что раздетый кемеровчанин спокойно плывет по реке, при этом на набережной собралось немало людей, наблюдающих за ним.
- Вон дядя на матрасе плывет. На улице дубак еще, - отмечает автор видео. - Говорят, уже давно плывет.
По словам очевидцев, мужчина сплавляется от моста на Притомском, при этом он употребляет алкогольные напитки, а на набережную прибыли сотрудник полиции и скорой помощи. Часть горожан была возмущена тем, что из-за одного человека спецслужбам пришлось организовывать спсательную операцию. Другие отмечали, что на улице довольно тепло, и с кемеровчанином ничего не случится. А третьи и овсе восхищались безрассудством мужчины. Удалось ли спецслужбам доставить отдыхающего кемеровчанина на берег, очевидцы не сообщают.
ИСТОЧНИК KP.RU