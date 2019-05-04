2019-05-04T12:47:23+03:00
Общество

Голый кемеровчанин сплавился по Томи на надувном матрасе

Отдыхающий вызвал неоднозначную реакцию у горожан [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Голый кемеровчанин сплавился по Томи на надувном матрасе. ФОТО: Instagram, "mreporter_kemerovo"Голый кемеровчанин сплавился по Томи на надувном матрасе. ФОТО: Instagram, "mreporter_kemerovo"
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Длинные выходные, которые выпали на майские праздники, все отмечают по-разному. Один из кемеровчан, например, решил сплавиться вниз по Томи на надувном матрасе.

Голый кемеровчанин сплавился по Томи на надувном матрасе..Видео: Instagram, "mreporter_kemerovo".

Фото и видео, на которых запечатлен мужчина в трусах, очевидцы выложили в интернет. На кадрах видно, что раздетый кемеровчанин спокойно плывет по реке, при этом на набережной собралось немало людей, наблюдающих за ним.

- Вон дядя на матрасе плывет. На улице дубак еще, - отмечает автор видео. - Говорят, уже давно плывет.

По словам очевидцев, мужчина сплавляется от моста на Притомском, при этом он употребляет алкогольные напитки, а на набережную прибыли сотрудник полиции и скорой помощи. Часть горожан была возмущена тем, что из-за одного человека спецслужбам пришлось организовывать спсательную операцию. Другие отмечали, что на улице довольно тепло, и с кемеровчанином ничего не случится. А третьи и овсе восхищались безрассудством мужчины. Удалось ли спецслужбам доставить отдыхающего кемеровчанина на берег, очевидцы не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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