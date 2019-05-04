СЕГОДНЯ 12:44 2019-05-04T12:47:23+03:00

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Длинные выходные, которые выпали на майские праздники, все отмечают по-разному. Один из кемеровчан, например, решил сплавиться вниз по Томи на надувном матрасе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/706757" frameborder="0"></iframe> Голый кемеровчанин сплавился по Томи на надувном матрасе..Видео: Instagram, "mreporter_kemerovo".

Фото и видео, на которых запечатлен мужчина в трусах, очевидцы выложили в интернет. На кадрах видно, что раздетый кемеровчанин спокойно плывет по реке, при этом на набережной собралось немало людей, наблюдающих за ним.

- Вон дядя на матрасе плывет. На улице дубак еще, - отмечает автор видео. - Говорят, уже давно плывет.

По словам очевидцев, мужчина сплавляется от моста на Притомском, при этом он употребляет алкогольные напитки, а на набережную прибыли сотрудник полиции и скорой помощи. Часть горожан была возмущена тем, что из-за одного человека спецслужбам пришлось организовывать спсательную операцию. Другие отмечали, что на улице довольно тепло, и с кемеровчанином ничего не случится. А третьи и овсе восхищались безрассудством мужчины. Удалось ли спецслужбам доставить отдыхающего кемеровчанина на берег, очевидцы не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU