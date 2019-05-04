Два автомобиля лишились колес на выезде из Кемерова
В субботу, 4 мая, на выезде из Кемерова, неподалеку от Кедровки, случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись две иномарки.
Два автомобиля лишились колес на выезде из Кемерова.Видео: vk.com, "Регион 42"
Фото и видео с места дорожно-транспортного происшествия в социальные сети выложили очевидцы случившегося. На кадрах видно, что один из автомобилей, Volkswagen, вылетел на обочину проезжей части и лишился двух задних колес. Второй участник дорожно-транспортного происшествия, Toyota с наклейками одного из такси, также в ближайшее время не сможет ездить по дорогам. У него серьезно повреждена передняя часть, а также одно из передних колес.
ДТП произошло неподалеку от Кедровки. ФОТО: vk.com, "Регион 42".
На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ДПС и МЧС. О возможных пострадавших очевидцы не сообщают. В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также степень вины каждого из водителей. в свою очередь сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU