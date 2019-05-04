СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-04T13:58:51+03:00

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В субботу, 4 мая, на выезде из Кемерова, неподалеку от Кедровки, случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись две иномарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/706765" frameborder="0"></iframe> Два автомобиля лишились колес на выезде из Кемерова.Видео: vk.com, "Регион 42"

Фото и видео с места дорожно-транспортного происшествия в социальные сети выложили очевидцы случившегося. На кадрах видно, что один из автомобилей, Volkswagen, вылетел на обочину проезжей части и лишился двух задних колес. Второй участник дорожно-транспортного происшествия, Toyota с наклейками одного из такси, также в ближайшее время не сможет ездить по дорогам. У него серьезно повреждена передняя часть, а также одно из передних колес.

ДТП произошло неподалеку от Кедровки. ФОТО: vk.com, "Регион 42".

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники ДПС и МЧС. О возможных пострадавших очевидцы не сообщают. В настоящее время устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также степень вины каждого из водителей. в свою очередь сотрудники Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU