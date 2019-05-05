2019-05-05T04:16:57+03:00
Происшествия

Два брата похитили и избили тракториста из-за неубранного снега в Бенжерепе

Братья предстали перед судом
Екатерина РОМАНОВА
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Два брата похитили и избили тракториста из-за неубранного снега в Бенжерепе. ФОТО: city-n.Два брата похитили и избили тракториста из-за неубранного снега в Бенжерепе. ФОТО: city-n.
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Два брата, избившие тракториста в поселке Бенжереп, предстали перед судом. Их обвиняют в похищении и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и угрозе убийством. От рук братьев пострадал тракторист, который не прочистил дорогу к дому их родственников.

В ноябре 2018 года жители поселка Бенжереп попросили тракториста почистить дороги от снега. После того, как они договорились об оплате, мужчина приступил к дороге, но полностью выполнить работу не смог: сломался ковш. Мужчина сообщил об этом односельчанам и пообещал, что все доделает, когда починит трактор. В это время в гости к одним из жителей нечищеной улицы приехали сыновья, Руслан и Михаил Христофоровы. Они тут же решили разобраться с тунеядцем и отправились к нему домой. Сначала тракториста избили возле дома, а потом привязали к машине и несколько километров протащили по дороге к лесу. Его привязали к дереву и, достав из машины оружие, пообещали расстрелять.Братья уехали, а тракторист сумел освободиться и добраться до поселка. Там ему вызвали скорую помощь, а заодно и полицию.

Руслана и Михаила Христофоровых задержали, но они заявили, что хотели лишь напугать и проучить тракториста

- Процесс проходит в Новокузнецком районном суде. Вину в преступлениях родственники признают частично. Уже оглашено обвинительное заключение, свою версию событий рассказал потерпевший, идет допрос свидетелей, - сообщает новостной портал city-n.

ИСТОЧНИК KP.RU

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