Срок за холодильник: двое кузбассовцев украли из пустующего дома бытовую технику

СЕГОДНЯ 04:49 2019-05-05T04:49:16+03:00

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Двое 20-летних жителей города Белово в скором времени предстанут перед судом за кражу холодильника. Примечательно, что это уже не первая их кража.

Один из жителей Белова временно уехал и попросил своих родственников присматривать за домом. Те откликнулись на его просьбу и раз в неделю приходили проверять сохранность вещей. Так случилось и в этот раз. Родственники, как обычно, пришли в дом и обнаружили, что пропал холодильник. Они тут же сообщили об этом в полицию.

Сотрудники полиции вскоре нашли тех, кто украл холодильник. Ворами оказались двое 20-летних молодых людей, которые уже совершали аналогичные преступления и имели за это судимость. Обоих парней задержали, а одного из них на время следствия заключили под стражу.

- В настоящее время дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» по данному факту возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU