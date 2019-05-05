2019-05-05T04:49:16+03:00
Происшествия

Срок за холодильник: двое кузбассовцев украли из пустующего дома бытовую технику

Находчивых юношей ждет скамья подсудимых
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Срок за холодильник: двое кузбассовцев украли из пустующего дома бытовую технику. ФОТО: архив КП.Срок за холодильник: двое кузбассовцев украли из пустующего дома бытовую технику. ФОТО: архив КП.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Двое 20-летних жителей города Белово в скором времени предстанут перед судом за кражу холодильника. Примечательно, что это уже не первая их кража.

Один из жителей Белова временно уехал и попросил своих родственников присматривать за домом. Те откликнулись на его просьбу и раз в неделю приходили проверять сохранность вещей. Так случилось и в этот раз. Родственники, как обычно, пришли в дом и обнаружили, что пропал холодильник. Они тут же сообщили об этом в полицию.

Сотрудники полиции вскоре нашли тех, кто украл холодильник. Ворами оказались двое 20-летних молодых людей, которые уже совершали аналогичные преступления и имели за это судимость. Обоих парней задержали, а одного из них на время следствия заключили под стражу.

- В настоящее время дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» по данному факту возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кемерове водитель протаранил машину и скрылся
Два брата похитили и избили тракториста из-за неубранного снега в Бенжерепе
«Горит, аж солнца не видно»: В Белово загорелась свалка
Два автомобиля лишились колес на выезде из Кемерова
Голый кемеровчанин сплавился по Томи на надувном матрасе
Черепашка на миллион: Кемеровчанка отдает водяную черепаху за большие деньги
До +21 градуса: Синоптики рассказали о погоде в Кузбассе 5 мая
Волейбольный «Кузбасс» одержал вторую победу в финальной серии Чемпионата России
Двое сплавщиков в Кузбассе не добрались до пункта назначения
Раритетный автомобиль попал в ДТП в Кемерове
Жительница Кузбасса пообщалась по телефону и лишилась 100 тысяч рублей
Кемеровчане нашли в хлебе кусок лейкопластыря
Кузбассовцы прошли в полуфинал комедийного шоу на ТНТ
Пожилая женщина прилюдно дала пощечину маленькой внучке в Кузбассе