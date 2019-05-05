В Кузбассе насмерть разбился 18-летний мотоциклист

СЕГОДНЯ 06:01 2019-05-05T06:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинске-Кузнецком 18-летний мотоциклист врезался в автомобиль. Молодой человек погиб на месте.

Как сообщили пользователи соцсети, авария произошла в субботу вечером, около 22.00. По словам очевидцев, 18-летний местный житель на мотоцикле «Урал» врезался в автомобиль. В результате столкновения байкер погиб на месте. По словам горожан, погибшего звали Николай Иванашков. На его мотоцикле не было фары.

«Были там, но там не для слабонервных… Неприятно видеть этот ужас», - написала в Сети Александра Шипилова.

ИСТОЧНИК KP.RU