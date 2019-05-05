В Кузбассе насмерть разбился 18-летний мотоциклист
Молодой человек столкнулся с легковушкой
Мотоциклист получил смертельные травмы. Фото: "ВКонтакте"
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В Ленинске-Кузнецком 18-летний мотоциклист врезался в автомобиль. Молодой человек погиб на месте.
Как сообщили пользователи соцсети, авария произошла в субботу вечером, около 22.00. По словам очевидцев, 18-летний местный житель на мотоцикле «Урал» врезался в автомобиль. В результате столкновения байкер погиб на месте. По словам горожан, погибшего звали Николай Иванашков. На его мотоцикле не было фары.
«Были там, но там не для слабонервных… Неприятно видеть этот ужас», - написала в Сети Александра Шипилова.
ИСТОЧНИК KP.RU