2019-05-05T08:38:15+03:00
Происшествия

Ночью в Кемерове загорелся гараж с двумя иномарками

Пожар произошел в Рудничном районе
Кирилл ЧАЩИН
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Пожарным удалось отстоять автомобилиПожарным удалось отстоять автомобили
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В Кемерове ночью загорелся гараж с двумя иномарками. Пожар тушили семь спасателей.

Сообщение о пожаре в переулке Авроры в Рудничном районе города поступило в МЧС в 2.19. Спасателям сообщили о том, что горит частный гараж с автомобилями и надворные постройки. На место ЧП выехали две пожарные машины и семь огнеборцев. Ликвидировать пожар удалось в 2.35.

- На момент прибытия первого подразделения горел гараж и надворная постройка открытым пламенем, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате пожара в гараже сгорели вещи на площади 20 квадратных метров. У автомобиля Mitsubishi Canter обгорело лакокрасочное покрытие с правой стороны на площади три квадрата. Также лакокрасочное покрытие справа обгорело у автомобиля KIA Sorento и оплавилась задняя фара. Кроме того, сгорели вещи и обшивка стен в надворной постройке на площади 12 квадратных метров.

По предварительному заключению специалистов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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