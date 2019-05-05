Ночью в Кемерове загорелся гараж с двумя иномарками
В Кемерове ночью загорелся гараж с двумя иномарками. Пожар тушили семь спасателей.
Сообщение о пожаре в переулке Авроры в Рудничном районе города поступило в МЧС в 2.19. Спасателям сообщили о том, что горит частный гараж с автомобилями и надворные постройки. На место ЧП выехали две пожарные машины и семь огнеборцев. Ликвидировать пожар удалось в 2.35.
- На момент прибытия первого подразделения горел гараж и надворная постройка открытым пламенем, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В результате пожара в гараже сгорели вещи на площади 20 квадратных метров. У автомобиля Mitsubishi Canter обгорело лакокрасочное покрытие с правой стороны на площади три квадрата. Также лакокрасочное покрытие справа обгорело у автомобиля KIA Sorento и оплавилась задняя фара. Кроме того, сгорели вещи и обшивка стен в надворной постройке на площади 12 квадратных метров.
По предварительному заключению специалистов, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU