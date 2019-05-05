2019-05-05T08:41:11+03:00
Общество

В Кузбассе могут снести тысячи дачных домов

Жители региона не зарегистрировали собственность
Кирилл ЧАЩИН
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Власти могут снести незаконные постройки по решению судаВласти могут снести незаконные постройки по решению судаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Тысячи жителей Кузбасса не зарегистрировали свои частные дома и дачи до конца дачной амнистии. Теперь местные власти могут снести незаконные постройки.

1 марта в России завершилась дачная амнистия, во время которой можно было по упрощенной схеме зарегистрировать недвижимость. За время действия амнистии в стране было зарегистрировано 13 миллионов домов и дач. Однако многие не стали узаконивать свои постройки. Так, в Кузбассе тысячи жителей региона не внесли свою собственность в Единый государственный реестр недвижимости, сообщает «ВашГород» со ссылкой на Кадастровую палату Кемеровской области.

Теперь незаконные дома могут заставить демонтировать по решению суда. Снос должен будет оплатить владелец. Кроме того, такие дома невозможно будет оформить в собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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