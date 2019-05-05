Жителя Кузбасса обманул лжебанкир

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-05T10:27:06+03:00

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Жителя Кузбасса обманул мошенник, который представился сотрудником банка. Аферист убедил мужчину сообщить ему данные своей карты.

Накануне 61-летнему жителю Междуреченска на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Он заявил, что со счета мужчины пытаются списать средства. Незнакомец убедил горожанина, что для отмены операции он должен назвать все реквизиты карты, в том числе секретный код.

- Как только мужчина выполнил данное требование, с его счета были списаны 7 000 рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратилась за помощью в полицию, - отметили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU