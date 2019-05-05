В Кузбассе погиб мотоциклист: Водитель иномарки совершил опасный маневр

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-05T10:27:46+03:00

По факту ДТП могут возбудить уголовное дело. Фото: "ВКонтакте"

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Водитель иномарки, который столкнулся с погибшем мотоциклистом, не убедился в безопасности маневра. Полицейские рассказали подробности смертельного ДТП в Ленинске-Кузнецком.

Как рассказали в областном управлении МВД, авария произошла 4 мая около 22.00 на улице Маресьева. С мотоциклом «Урал», которым управлял 18-летний местных житель, столкнулся автомобиль Chevrolet Cruze.

– Предварительно установлено, что водитель иномарки при повороте налево не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом «Урал». В результате 18-летний мотоциклист получил смертельные травмы, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские выяснили, что погибший не имел водительского удостоверения, а мотоцикл не был зарегистрирован. Кроме того, молодой человек ехал без шлема.

Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, что ранее «Комсомолка» сообщала, что, по словам пользователей соцсети, мотоцикл погибшего был без фары.

ИСТОЧНИК KP.RU