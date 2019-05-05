В Кемерове загорелась пятиэтажка
Кадры с места появились в Сети
С балкона квартиры на пятом этаже шел дым. Фото: "ВКонтакте"
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В воскресенье днем, 5 мая, в Кемерове загорелась квартира в пятиэтажном доме. Очевидцы выложили кадры с места ЧП в соцсеть.
Пожар в доме № 103 по улице Инициативной в Кировском районе города произошел около 15.00. Очевидцы вызвали на место пожарных.
- На момент прибытия шел дым с балкона 5-го этажа. Были задействованы пять единиц техники пожарной охраны. Сгорели мебель и вещи в квартире на площади шесть квадратных метров. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причина устанавливается, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
На пятом этаже горит квартира.
В пожаре никто не пострадал. Фото: Роман Литвинов
ИСТОЧНИК KP.RU