2019-05-05T12:35:12+03:00
Происшествия

В Кемерове загорелась пятиэтажка

Кадры с места появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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С балкона квартиры на пятом этаже шел дым. Фото: "ВКонтакте"С балкона квартиры на пятом этаже шел дым. Фото: "ВКонтакте"
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В воскресенье днем, 5 мая, в Кемерове загорелась квартира в пятиэтажном доме. Очевидцы выложили кадры с места ЧП в соцсеть.

Пожар в доме № 103 по улице Инициативной в Кировском районе города произошел около 15.00. Очевидцы вызвали на место пожарных.

- На момент прибытия шел дым с балкона 5-го этажа. Были задействованы пять единиц техники пожарной охраны. Сгорели мебель и вещи в квартире на площади шесть квадратных метров. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Причина устанавливается, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

На пятом этаже горит квартира.

В пожаре никто не пострадал. Фото: Роман Литвинов

В пожаре никто не пострадал. Фото: Роман Литвинов

ИСТОЧНИК KP.RU

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