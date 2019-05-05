+24 градуса: кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-05T13:57:18+03:00

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе в понедельник, 6 мая. Жителей Кузбасса ждет теплая ночь и жаркий день.

По словам специалистов Кемеровского гидрометцентра, в ночь на понедельник в регионе ожидается от +4 до +9. В некоторых районах возможно понижение до -3... +2 градусов. Днем воздух в Кузбассе прогреется до +19... +24. Ветер будет юго-западным, от 2 до 7, местами до 11 метров в секунду. Ожидается переменчивая облачность, преимущественно без осадков.

В Кемерове ночью будет от 0 до +2 градусов, местами +6... +8. Днем столбик термометра поднимется до +19... +21. Ветер будет также юго-западным слабым. Осадков не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU