В Кемерове собака напала на детей: в полиции прокомментировали инцидент

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-05T14:07:41+03:00

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Жительница Кемерова сообщила в полицию о нападении собаки на ее детей. Как оказалось, пес лишь облизал ребенка.

Как рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области, в полицию позвонила жительница Кировского района областного центра и заявила, что собака напала на ее детей. Инцидент произошел возле общежития на улице Металлистов. На место сразу же выехали стражи порядка.

- Предварительно установлено, что к детям, находившимся на улице в то время, когда их мама зашла в магазин, из подъезда общежития выбежала собака, стала нюхать их и облизывать руки старшему из детей. Ребенок испугался и заплакал, - рассказали в областном управлении МВД.

После случившегося женщина поехала с детьми в больницу, чтобы их осмотрели медики. Врачи никаких повреждений не обнаружили и отпустили тех домой.

Полицейские нашли владельца собаки и продолжают выяснять другие обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU