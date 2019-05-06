В Сети появилось видео задержания пьяного лихача в Кемерове

СЕГОДНЯ 03:15 2019-05-06T05:52:19+03:00

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В Кемерове инспекторы ДПС поймали пьяного водителя иномарки. В Сети появилось видео задержания лихача.

Накануне в соцсети появилась видеозапись задержания сотрудниками ДПС пьяного водителя в Кемерове. По словам очевидцев, пьяный мужчина за рулем иномарки колесил по городу, нарушая правила, чем привлек внимание инспекторов. На просьбу остановиться водитель не отреагировал и устроил погоню.

Как видно на опубликованных в соцсети кадрах, нарушителя догнали на пересечении Кузнецкого проспекта и улицы Островского, он двигался в сторону моста. Двое сотрудников полиции навалились на кузов автомобиля и стали требовать, чтобы водитель немедленно вышел из салона. Во время задержания инспекторы разбили стекло иномарки, говорят очевидцы. В конце видео видно, как нарушитель выходит из автомобиля. Его сразу же крепко берут под руки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/706964" frameborder="0"></iframe> В Кемерове поймали пьяного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU