Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании президентского кадетского училища в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:01 2019-05-06T06:01:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании Кемеровского президентского кадетского училища. Текст документа был опубликован на сайте правительства 5 мая.

Распоряжением от 29 апреля Дмитрий Медведев предписал создать в Кемерове федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кемеровское президентское кадетское училище» и отнести его к ведению Минобороны. В документе говорится, что училище будет обучать по программам основного общего и среднего общего образования с дополнительными общеразвивающими программами, направленными на подготовку к военной или государственной службе.

Распоряжение правительства устанавливает штатную численность училища в количестве 350 единиц. Согласно документу в нем смогут учиться 840 детей.

Документ закрепляет за Минобороны статус учредителя училища. Финансироваться учреждение будет из бюджета ведомства. Два участка земли на Притомском проспекте площадью 65 395 и 78 403 квадратных метра передаются училищу.

Согласно распоряжению, до 1 июля 2019 года будет утвержден устав училища. До 1 августа должна быть завершена государственная регистрация учреждения.

Напомним, о строительстве в Кемерове президентского кадетского училища стало известно 1 июля 2018 года. Осенью появился проект будущего заведения. 26 декабря 2018 года был заложен памятный камень на месте строительства. В апреле стартовал набор учащихся в президентское кадетское училище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как поступить в Кемеровское президентское кадетское училище

Артур Чепкасов, начальник департамента образования и науки, провел сессию вопросов и ответов. Он сообщил подробности приемной кампании в Кемеровское президентское кадетское училище, которое стартовало 15 апреля и продлится до 1 июня. (Подробности)

Военные рассказали, как попасть в президентское кадетское училище в Кемерове

В сентябре 2019 года в Кемерове заработает президентское кадетское училище. Военный комиссар Кемеровской области Герман Воробьев рассказал, как туда можно будет поступить. (Подробности)

В Кемеровское президентское кадетское училище приглашают детей со всей страны

- Я сразу говорил, что это училище не только для Кузбасса, но и для Сибири, Дальнего Востока. У нас нет ограничений по поступающим из других регионов. Мало того, я сегодня отправлю предложения всем губернаторам о том, чтобы они разместили информацию у себя. Чтобы как можно больше детишек со всей страны получили доступ к этому училищу, - отметил Сергей Цивилев.(Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU