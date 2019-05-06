Кузбассовец не смог продать Land Cruiser из-за приставов

СЕГОДНЯ 05:54 2019-05-06T05:54:09+03:00

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В Кузбассе мужчина не смог продать свой автомобиль Toyota Land Cruiser из-за судебных приставов. Кузбассовец задолжал своим детям больше 200 тысяч рублей.

В Киселевске приставы возбудили исполнительное производство на горожанина, который не хотел выплачивать алименты двум несовершеннолетним детям. Задолженность составила 215 тысяч рублей.

Пристав вынес постановление об ограничении должника в праве выезда за границу и о запрете на регистрационные действия транспортного средства. Последняя мера оказалась действенной. Мужчина хотел продать свой Land Cruiser, но не смог этого сделать.

- Чтобы снять ограничительную меру и не упустить сделку по продаже машины, должник сразу приехал в ОСП по Киселевску и оплатил задолженность в полном объеме, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU