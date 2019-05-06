2019-05-06T07:02:03+03:00
Происшествия

Лосиха бросилась под колеса авто на кузбасской трассе

ДТП произошло вечером воскресенья
Екатерина БОРМОТОВА
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О судьбе животного ничего неизвестно Фото: PixebayО судьбе животного ничего неизвестно Фото: Pixebay
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В Кузбассе водитель иномарки сбил лосиху, внезапно вышедшую на проезжую часть. Авария произошла вечером воскресенья, 5 мая.

По данным кузбасской ГИБДД, авария со сбитым животным произошла в 21.50 на 48-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Кемерово.

- Водитель Mitsubishi L200 двигался со стороны Ленинска-Кузнецкого и совершил наезд на животное, неожиданно вышедшее на проезжую часть. Причинен материальный ущерб, - пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что с начала года произошло 43 наезда на животных, правда, в эту статистику попадают также сбитые собаки и кошки. Однако отмечается, что в результате наезда на животных с начала года пострадавших и погибших не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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