В Кемерове сгорел компакт-кар, стоящий на сухой траве

СЕГОДНЯ 07:10 2019-05-06T07:46:12+03:00

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В Кемерове сгорел автомобиль Иж-2126. Компакт-кар стоял на сухой траве, которая выгорела на большой площади.

Сообщение о пожаре в легковом автомобиле на проспекте Комсомольском поступило в оперативные службы в 18.11 воскресенья.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем, также горела сухая трава вокруг. В результате пожара автомобиль обгорел внутри и снаружи на всей площади. Также сгорела сухая трава на площади 200 квадратных метров, - рассказали подробности в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что, предварительно, пожар произошел из-за прочих причин, связанных с неосторожным обращением с огнем. В настоящее время неизвестно, что загорелось раньше - сухая трава или же автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU