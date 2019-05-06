В Кемерове сгорел компакт-кар, стоящий на сухой траве
В Кемерове сгорел автомобиль Иж-2126. Компакт-кар стоял на сухой траве, которая выгорела на большой площади.
Сообщение о пожаре в легковом автомобиле на проспекте Комсомольском поступило в оперативные службы в 18.11 воскресенья.
- На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем, также горела сухая трава вокруг. В результате пожара автомобиль обгорел внутри и снаружи на всей площади. Также сгорела сухая трава на площади 200 квадратных метров, - рассказали подробности в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что, предварительно, пожар произошел из-за прочих причин, связанных с неосторожным обращением с огнем. В настоящее время неизвестно, что загорелось раньше - сухая трава или же автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU