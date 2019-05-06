В Белове спасли ежонка, пострадавшего на пожаре

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-06T10:38:50+03:00

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Жительница города Белово выхаживает ежика, обгоревшего в огне. Колючий малыш стал жертвой полевого пожара, который произошел неделю назад.

Ежика нашла на своем огороде местная жительница Анастасия. Лесной обитатель больше походил на крысу, чем на ежа: иголки сильно обгорели, он не мог свернуться.

- На носике у ежика были ожоги, а из глаз слезы текли… Видно, намучился и просил помощи, - рассказывает женщина.

С помощью мужа Анастасия отвезла ежика в ветеринарную клинику «Айболит». Ветеринары осмотрели колючего пациента, тут же сделали для него противоожоговую мазь, проконсультировали по питанию (то же молоко ежам строго противопоказано, что не все знают). Все это - бесплатно.

Сейчас ежонок понемногу выздоравливает. Два раза в день проходит курс лечения. Даже вырываться перестал: видно, понял, что мазь облегчает боли. Живет он пока на веранде частного дома, по вечерам с аппетитом налетает на мясо. Удастся ли вернуть его в дикую природу, пока неясно: раны от огня могут ему помешать выживать самостоятельно. Супруги готовы, если понадобится, поселить питомца у себя.

ИСТОЧНИК KP.RU