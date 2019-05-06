Кузбасс с вами: Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам погибших в «Шереметьево»

СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-06T10:41:10+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам погибших в «Шереметьево» пассажиров авиалайнера.

Трагедия произошла вечером воскресенья, 5 мая. Следовавший из Москвы в Мурманск самолет вынужден был вернуться в аэропорт через 28 минут после взлета. В «Шереметьево» лайнер совершил жесткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, в том числе 5 членов экипажа. Во время пожара погиб 41 человек - данные подтвердили в СК.

Сергей Цивилев от имени всех кузбассовцев выразил соболезнования родственникам погибших.

«От имени всех кузбассовцев выражаю соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево». Страшная трагедия унесла жизни 41 человека. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Кузбасс с вами», - написал кузбасский губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU