СЕГОДНЯ 09:50 2019-05-06T10:45:13+03:00

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Жители Кемерова заметили в небе над городом НЛО. Неизвестный объект, который летел по небу, сняли на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="" height="" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/706998" frameborder="0"></iframe> Жители Кемерова заметили в небе НЛО ..Видео: youtube, DEN4IK New canal.

Кемеровчане увидели в небе неопознанный летающий объект и сняли его на камеру в телефоне. На кадрах видео оказался запечатлен светящийся шар. Он движется по небу, а потом вокруг объекта спиралью заворачивается белый хвост. Видео кемеровчанин выложил на своем канале в YouTube, сопроводив его хэштегами #НЛО, #вторжение, #UFO.

След от неопознанного летающего объекта завернулся спиралью. ФОТО: кадр видео youtube, DEN4IK New canal.

Что за объект попал на видео, горожане не знают. Однако кадры уже вызвали обсуждение в Cети. Комментаторы считают, что кемеровчане запечатлели запуск вполне земного объекта.

«Это ракета, обычная, земная. Живу на юге области и таких «НЛО» повидал немало, так что с уверенностью могу это говорить», - написал один из комментаторов, Павел Иванов.

Автор же видео лишь отметил, что ролик был снят примерно полгода назад.

Напомним, 3 декабря 2018 года кузбассовцы также заметили, как по небу летит яркий объект. Его полет тогда многие запечатлели на видео, решив, что снимают НЛО. На самом же деле оказалось, что жители региона сняли старт пилотируемого корабля «Союз».

ИСТОЧНИК KP.RU