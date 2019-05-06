2019-05-06T11:21:05+03:00
Происшествия

Из-за сработавшей сигнализации в Кемерове эвакуировали поликлинику

Об эвакуации сообщили очевидцы
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Из-за сработавшей сигнализации в Кемерове эвакуировали поликлинику. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово", Татьяна Колесникова.Из-за сработавшей сигнализации в Кемерове эвакуировали поликлинику. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово", Татьяна Колесникова.
Изменить размер текста:

Утром 6 мая в Кемерове случилось чрезвычайное происшествие. Здесь из-за сработавшей пожарной сигнализации пришлось эвакуировать посетителей городской поликлиники № 5.

Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что в поликлинике сработала пожарная сигнализация. Посетители и персонал медицинского учреждения в течение нескольких минут покинули здание и оставались на улице некоторое время. Потом всем разрешили вернуться обратно в поликлинику. Очевидцы сообщают, что не почувствовали запаха дыма, а также не видели нигде очагов возгорания.

- Похоже, это были учения, - поделилась мыслями одна из очевидиц случившегося.

К слову, в пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что к ним сигналов из поликлиники не поступало и сотрудники на место не выезжали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Долматов презентует свою новую книгу в Кемерове
40 пьяных новокузнечан разъезжали по городу на автомобилях в майские праздники
Младенец в мусорном баке: кузбасские следователи нашли женщину, которая выбросила ребенка
Трое малышей в Кемерове закрыли дверь и не пустили маму домой
Жители Кемерова заметили в небе НЛО
Кузбасс с вами: Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам погибших в «Шереметьево»
В Белове спасли ежонка, пострадавшего на пожаре
Пьяные мужчины с битой ворвались на железнодорожную станцию в Кузбассе
В Кемерове сгорел компакт-кар, стоящий на сухой траве
Лосиха бросилась под колеса авто на кузбасской трассе
Кузбассовец не смог продать Land Cruiser из-за приставов
Кузбассовцы создали петицию за строительство нового спортивного комплекса
Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании президентского кадетского училища в Кемерове
Из Кемерова задержали рейс в «Шереметьево7
В Сети появилось видео задержания пьяного лихача в Кемерове
В Кемерове собака напала на детей: в полиции прокомментировали инцидент
+24 градуса: кузбасские синоптики дали прогноз на понедельник
В Кемерове загорелась пятиэтажка
В Шерегеше школьники посчитали шаги до пивной точки
В Кузбассе погиб мотоциклист: водитель иномарки совершил опасный маневр