Из-за сработавшей сигнализации в Кемерове эвакуировали поликлинику

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-06T11:21:05+03:00

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Утром 6 мая в Кемерове случилось чрезвычайное происшествие. Здесь из-за сработавшей пожарной сигнализации пришлось эвакуировать посетителей городской поликлиники № 5.

Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что в поликлинике сработала пожарная сигнализация. Посетители и персонал медицинского учреждения в течение нескольких минут покинули здание и оставались на улице некоторое время. Потом всем разрешили вернуться обратно в поликлинику. Очевидцы сообщают, что не почувствовали запаха дыма, а также не видели нигде очагов возгорания.

- Похоже, это были учения, - поделилась мыслями одна из очевидиц случившегося.

К слову, в пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что к ним сигналов из поликлиники не поступало и сотрудники на место не выезжали.

ИСТОЧНИК KP.RU