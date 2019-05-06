Из-за сработавшей сигнализации в Кемерове эвакуировали поликлинику
Утром 6 мая в Кемерове случилось чрезвычайное происшествие. Здесь из-за сработавшей пожарной сигнализации пришлось эвакуировать посетителей городской поликлиники № 5.
Очевидцы в социальных сетях сообщили о том, что в поликлинике сработала пожарная сигнализация. Посетители и персонал медицинского учреждения в течение нескольких минут покинули здание и оставались на улице некоторое время. Потом всем разрешили вернуться обратно в поликлинику. Очевидцы сообщают, что не почувствовали запаха дыма, а также не видели нигде очагов возгорания.
- Похоже, это были учения, - поделилась мыслями одна из очевидиц случившегося.
К слову, в пресс-службе ГУ МЧС России сообщили, что к ним сигналов из поликлиники не поступало и сотрудники на место не выезжали.
ИСТОЧНИК KP.RU