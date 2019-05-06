2019-05-06T11:22:34+03:00
Происшествия

Трое малышей в Кемерове закрыли дверь и не пустили маму домой

Попасть в дом женщине помогли спасатели
Екатерина РОМАНОВА
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Трое малышей в Кемерове закрыли дверь и не пустили маму домой. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.Трое малышей в Кемерове закрыли дверь и не пустили маму домой. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.
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Трое малышей воспользовались тем, что мама на несколько минут отлучилась из дома и немного поиграли с дверным замком. Попасть домой мама троих детей смогла только после приезда спасателей.

Вечером 4 мая в Кемеровскую службу спасения обратилась кемеровчанка. Срывающимся голосом женщина рассказала о том, что вышла из дома на несколько минут. Однако этого времени хватило для того, чтобы ее трое детей закрыли входную дверь. Женщина не смогла сама попасть домой и очень переживала за детей: старшей из них всего три года, а младшим - полтора года и пять месяцев.

Спасатели при помощи специальных инструментов открыли входную дверью, к счастью, за это время с детьми ничего не случилось: малыши играли в комнате, а старший ребенок, закрывший дверь на щеколду, мирно спал.

Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, за выходные специалисты МБУ «Кемеровская служба спасения» выезжали на 18 обращений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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