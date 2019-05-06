40 пьяных новокузнечан разъезжали по городу на автомобилях в майские праздники

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-06T14:21:17+03:00

Двое из них устроили ДТП в один и тот же день

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД в течение пяти выходных дней задержали 40 пьяных автолюбителей. Часть из них уже была лишена водительских прав за пьяную езду, а двое умудрились в один и тот же день устроить дорожно-транспортные происшествия.

40 новокузнечан пренебрегли необходимостью соблюдать правила дорожного движения и сели за руль автомобиля после распития алкогольных напитков. 33 из них сделали это впервые, их ждет административная ответственность. А вот семеро уже попадались на пьяном вождении, и теперь они стали фигурантами уголовных дел.

К слову, двое таких водителей не только управляли автомобилями, будучи нетрезвыми, но и совершили ДТП. Один из них не выдержал боковой интервал и наехал на стоящее транспортное средство. Другой и вовсе выехал на полосу встречного движения. К счастью, в обоих случаях люди не пострадали. А вот автомобили придется восстанавливать.

ИСТОЧНИК KP.RU