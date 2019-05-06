2019-05-06T15:52:59+03:00
Общество

6-летняя девочка и два ее приятеля пропали в Юрге

Детей нашли идущими по обочине дороги
Екатерина РОМАНОВА
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6-летняя девочка и два ее приятеля пропали в Юрге.6-летняя девочка и два ее приятеля пропали в Юрге.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Сразу трое детей пропали без вести в Юрге. 6-летняя девочка и два ее приятеля - братья 10 и 11 лет - ушли гулять и не вернулись к установленному сроку.

Родители спокойно отпустили своих детей гулять на улице. Но в условленное время 6-летняя девочка и два ее приятеля - братья 10 и 11 лет - не вернулись домой. Обеспокоенные родители обратились за помощью к стражам порядка. А до этого обе семейные пары пытались найти детей самостоятельно.

Девочку в яркой зеленой куртке и мальчиков в спортивных костюмах искали по всему городу. И уже вечером бойцы Росгвардии увидели троих ребятишек, по приметам похожих на пропавших. Они шли по обочине дороги на улице Волгоградской, на другом конце города. Дети признались, что гуляли по городу и не заметили, что ушли слишком далеко от дома. Мальчишек и их подругу бойцы Росгвардии посадили в патрульный автомобиль и доставили по домам, где их ждали родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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