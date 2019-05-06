2019-05-06T18:11:24+03:00
Спорт

Третью финальную игру волейбольного «Кузбасса» покажут в прямой трансляции на бульваре Строителей

«Кузбасс» принимает «Зенит-Казань» в третьем матче финальной серии
Екатерина РОМАНОВА
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Третью финальную игру волейбольного «Кузбасса» покажут в прямой трансляции на бульваре Строителей. ФОТО: ВК "Кузбасс"Третью финальную игру волейбольного «Кузбасса» покажут в прямой трансляции на бульваре Строителей. ФОТО: ВК "Кузбасс"
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Волейбольный клуб «Кузбасс» сыграет третий матч финальной серии Чемпионата мира с командой «Зенит-Кубань» в Кемерове. горожане смогут понаблюдать за игрой в прямой трансляции на бульваре Строителей.

Финальная серия плей-офф между «Кузбассом» и казанским «Зенитом» продолжится 7 мая в Кемерове. В первых двух матчах, которые состоялись в Казани 2 и 3 мая, кемеровские волейболисты одержали победу. Примечательно, что для кемеровской команды участие в финале чемпионата – первое для клуба, в то время как «Зенит» уже в десятый раз играет в финале.

- Игроки «Кузбасса» Виктор Полетаев, Игорь Кобзарь, Иван Демаков и Семен Дмитриев за время своей спортивной карьеры играли в клубе «Зенит-Казань». Из состава казанского клуба за кемеровский выступал Эрвин Нгапет, - сообщает пресс-служба АКО.

Начало матча – 19:00 по кемеровскому времени. Прямые трансляции состоятся на бульваре Строителей и перед СРК Арена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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