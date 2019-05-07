2019-05-07T03:08:02+03:00
Общество

В Кузбассе сменился начальник еще одного департамента

Кадровые изменения коснулись департамента экономического развития
Екатерина БОРМОТОВА
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На посту начальника областного департамента экономического развития Жанну Червякову сменила Екатерина ВейсНа посту начальника областного департамента экономического развития Жанну Червякову сменила Екатерина ВейсФото: Екатерина БОРМОТОВА
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Очередные кадровые перестановки произошли в администрации Кемеровской области. Они коснулись руководства департамента экономического развития.

Стало известно, что на посту начальника областного департамента экономического развития Жанну Червякову сменила Екатерина Вейс. Новый руководитель – уроженка города Березовского.

Екатерина Вейс окончила Кузбасский государственный технический университет в 1997 году по направлению «Менеджмент», через год она получила еще одну специальность – «Экономика и управление на предприятии машиностроения». В 2009 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в системах государственного и муниципального управления».

С 1998 года Вейс работала в организациях банковского профиля. С 2004 по 2017 годы трудилась в отделе экономики и труда администрации Березовского городского округа. В августе 2017 года она сменила место работы и стала начальника управления экономического развития администрации города Кемерово.

Отметим, что ранее в отставку ушла начальник департамента культуры и национальной политики Лариса Зауэрвайн, место которой заняла экс-директор новокузнецкого драмтеатра Марина Евса. Кроме того, сменился заместитель губернатора по экономическому развитию – должность покинул Денис Шамгунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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