В Кузбассе сменился начальник еще одного департамента

СЕГОДНЯ 03:08 2019-05-07T03:08:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередные кадровые перестановки произошли в администрации Кемеровской области. Они коснулись руководства департамента экономического развития.

Стало известно, что на посту начальника областного департамента экономического развития Жанну Червякову сменила Екатерина Вейс. Новый руководитель – уроженка города Березовского.

Екатерина Вейс окончила Кузбасский государственный технический университет в 1997 году по направлению «Менеджмент», через год она получила еще одну специальность – «Экономика и управление на предприятии машиностроения». В 2009 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в системах государственного и муниципального управления».

С 1998 года Вейс работала в организациях банковского профиля. С 2004 по 2017 годы трудилась в отделе экономики и труда администрации Березовского городского округа. В августе 2017 года она сменила место работы и стала начальника управления экономического развития администрации города Кемерово.

Отметим, что ранее в отставку ушла начальник департамента культуры и национальной политики Лариса Зауэрвайн, место которой заняла экс-директор новокузнецкого драмтеатра Марина Евса. Кроме того, сменился заместитель губернатора по экономическому развитию – должность покинул Денис Шамгунов.

ИСТОЧНИК KP.RU