Двое детей выпали из окон в Кузбассе

СЕГОДНЯ 04:00 2019-05-07T04:53:34+03:00

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В Кузбассе с начала теплого периода из окон выпали двое детей. Мальчики остались без присмотра взрослых.

Несчастные случаи произошли 30 апреля. Так, в Прокопьевске из окна квартиры, расположенной на втором этаже, выпал шестилетний мальчик. Он сидел на подоконнике и играл в телефон под присмотром бабушки. В какой-то момент пенсионерка отлучилась из комнаты - всего нескольких минут хватило, чтобы ребенок открыл окно. В результате мальчика госпитализировали с переломом плечевых костей. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

В этот же день похожая ситуация произошла в Новокузнецком районе. Здесь с балкона второго этажа частного дома выпал мальчик в возрасте один год восемь месяцев. В крайне тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU