Налетчик забыл телефон рядом с раненой жертвой в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:01 2019-05-07T05:01:50+03:00

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В Кемерове местный житель несколько раз ударил мужчину ножом, чтобы завладеть его телефоном. При этом на месте преступления налетчик выронил свой гаджет, благодаря чему и был пойман.

Преступление произошло осенью прошлого года. 29-летний ранее судимый кемеровчанин подошел к компании молодых людей, стоявших у подъезда дома. Мужчина выхватил у одного из них сотовый телефон и попытался убежать. Однако владелец гаджета не захотел расставаться с имуществом и догнал похитителя. Последний несколько раз ударил его ножом и скрылся. При этом на месте преступления он оставил и похищенный мобильный, и свой.

Раненного мужчину госпитализировали. Причиненный ему вред квалифицировали как тяжкий. В ходе розыска оперативники задержали нападавшего. Суд назначил ему девять лет колонии особого режима, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU