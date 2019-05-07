В Кузбассе горело здание цеха-отдела

СЕГОДНЯ 05:51 2019-05-07T06:58:32+03:00

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В городе Тайга вечером 6 мая в одном из частных зданий в цехе-отделе случился пожар. Пожарным потребовалось около 20 минут, чтобы справиться с огнем.

Тревожный сигнал поступил на пульт диспетчера в 17.24. Очевидцы сообщали, что горит цех-отдел в частном здании. Десять человек и две единицы техники тут же выдвинулись на место ЧП.

- На момент прибытия первого подразделения горело помещение внутри цеха по всей площади, - сообщает подробности пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара обгорели потолочные перекрытия, стены и мебель на площади 25 квадратных метров.

В 17.24 пожарным удалось локализовать пожар, а в 17.41 полностью ликвидировать его. Предварительной причиной пожара специалисты называют нарушение правил монтажа электрооборудования. Однако специалистам еще предстоит определить точные обстоятельства и причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU