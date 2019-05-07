Банк УРАЛСИБ наградил победителей конкурса «Финансовый рецепт»

СЕГОДНЯ 06:00 2019-05-07T06:00:52+03:00

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В Киселевске состоялся финал городского конкурса школьных проектов «Финансовый рецепт» в рамках V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи 2019. Организаторами мероприятия выступили Управление образования Киселевского муниципального округа, Центральный Банк России и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В финал конкурса вышли 10 работ учащихся из 8 школ города. Ребята представили жюри доклады на актуальные темы: от изучения денег как инструмента благотворительности и способов экономии семейного бюджета до защиты прав потребителей и возможностей заработка школьника.

Директор по работе с ключевыми партнерами Банка УРАЛСИБ Татьяна Солдатова вручила дипломы и подарки всем финалистам конкурса.

«УРАЛСИБ регулярно участвует в мероприятиях по финансовой грамотности на разных уровнях, - отметила Татьяна Солдатова. - Это участие в региональных конференциях, проведение уроков по финансовой культуре в школах и колледжах, лекции для людей старшего поколения, встречи с трудовыми коллективами».

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ИСТОЧНИК KP.RU