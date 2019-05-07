Новокузнечанин избежал уголовного наказания за пролитый на людей расплавленный чугун

СЕГОДНЯ 06:25 2019-05-07T07:00:57+03:00

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В Новокузнецке состоялся суд над работником ЗСМК. Из-за действий мужчины пострадали три человека, в том числе и женщина-машинист крана. Примечательно, что уголовного преследования мужчине удалось избежать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/688982" frameborder="0"></iframe> Расплавленный чугун вылился на рабочих ЕВРАЗ ЗСМК.

Один из обвиняемых в нарушении требований пожарной безопасности, горновой доменного цеха восьмого разряда, предстал перед судом. В январе 2018 года сотрудники предприятия чистили желоб в доменной печи № 2. В это же время в кабине крана находилась машинист. Когда она опускала в желоб с чугуном груз, произошел всплеск горячего сплава. Расплавленный чугун попал в кабину и на двух горновых рабочих, в цехе случился пожар. Сильнее всех пострадала машинист: она получила ожоги 50 процентов тела. Позже следователи выяснили, что на опасном производстве был нарушен производственный процесс.

Подозреваемый в нарушении требований промышленной безопасности горновой доменного цеха восьмого разряда полностью признал свою вину и возместил пострадавшей коллеге ущерб в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, суд назначил ему штраф - 30 тысяч рублей. От уголовного преследования горновой освобожден.

В отношении еще одного подозреваемого, мастера цеха, где произошел всплеск чугуна, продолжается расследование. Мужчина может понести наказание за нарушение правил охраны труда, - об этом сообщает nk-tv.com.

ИСТОЧНИК KP.RU