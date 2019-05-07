Грызуны устроили пир в кемеровском гипермаркете

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-07T09:54:22+03:00

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Жалоба одного из кемеровчан стала поводом для проверки, а потом и для закрытия гипермаркета «Маяк» на месяц. Покупатель жаловался на грызунов в гипермаркете.

Один из кемеровчан после посещения гипермаркета «Маяк» пожаловался на то, что в магазине водятся грызуны. Его слова вскоре подтвердила проверка, которую провели специалисты регионального Роспотребнадзора. Они обнаружили свежие следы жизнедеятельности грызунов - помет, погрызенные сыр и масло, а также места, где грызуны обустраивали свои жилища. Для того, чтобы определить, где именно обитают мыши, специалисты расставили шесть контрольно-следовых площадок и две клеевые ловушки. Уже через два дня на площадках были обнаружены следы маленьких лапок, а часть приманки оказалась съеденной. Материалы были переданы в суд

Так как грызуны в магазине несут реальную угрозу здоровью и жизни людей, являются источниками возникновения и распространения заболеваний, Рудничный районный суд города Кемерово привлек общество с ограниченной ответственностью, которому принадлежит гипермаркет, к административной ответственности. «Маяк» закрыт на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU