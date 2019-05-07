Иностранные студенты штурмуют вузы Кузбасса

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-07T11:51:46+03:00

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Среди студентов-иностранцев кузбасские вузы с каждым годом пользуются все большей популярностью. Так, помимо студентов из стран СНГ в Кузбасс едут учиться из Европы, Китая, Индии - и не только.

По данным отдела разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Кемеровской области, студентов-иностранцев за последние пять лет стало существенно больше. Так, в первом квартале 2015 года их было всего 230, а в 2019 году их уже 1275 человек.

Больше всего студентов приезжает учиться из Казахстана - в текущем году в высших и средних специальных учебных заведениях обучается 674 гражданина этой страны. 160 студентов приехали из Индии, 136 - из Таджикистана, а еще 124 - из Кыргызстана. 71 гражданин Китая предпочел учиться в Кемеровской области, а не на своей родине. Семеро граждан Италии также изъявили желание получить образование в Кузбассе. Обучаются в вузах области четверо студентов из Германии и по одному человеку из Иордании и Кот д’Ивуара.

- Специалисты также отмечают увеличение числа иностранных граждан, прибывших в регион с другими целями. Так, за последние три года возросло число иностранных туристов - с 577 в 2017 году до 905 в 2019-м. Практически на треть возросло количество трудовых мигрантов - с 2776 до 3784, - отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU