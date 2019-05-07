На 6,6% меньше: Реальные доходы кузбассовцев за год стали ниже

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-07T12:40:59+03:00

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По данным Кемеровостата, реальные доходы кузбассовцев в 2018 году стали меньше, в сравнении с 2017 годом.

Специалисты Кемеровостата подсчитали, что в 2018 году у 404,9 тысячи человек доходы оказались ниже прожиточного минимума (9,278 рублей). К слову, в 2017 году: кузбассовцев со столь низкими доходами было на 9,6 тысячи человек больше. Реальные же доходы жителей Кемеровской области в 2018 году составили 22,208 тысячи рублей – на 6,6% меньше, чем в 2017 году. При этом средняя зарплата, по данным Кемеровостата, выросла на 16,5% в сравнении с 2017 годом и составила 38,02 тысячи рублей.

Кроме того, в Кемеровостате отметили, что в 2018 году 35,2% кузбассовцев имели среднедушевой доход от 10 до 19 тысяч рублей. У 39,1% среднедушевой доход составлял от 19 до 45 тысяч рублей, а у 7,8% - более 45 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU