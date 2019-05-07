2019-05-07T12:40:59+03:00
Общество

На 6,6% меньше: Реальные доходы кузбассовцев за год стали ниже

Такие данные приводит Кемеровостат
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
На 6,6% меньше: Реальные доходы кузбассовцев за год стали ниже.На 6,6% меньше: Реальные доходы кузбассовцев за год стали ниже.Фото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:

По данным Кемеровостата, реальные доходы кузбассовцев в 2018 году стали меньше, в сравнении с 2017 годом.

Специалисты Кемеровостата подсчитали, что в 2018 году у 404,9 тысячи человек доходы оказались ниже прожиточного минимума (9,278 рублей). К слову, в 2017 году: кузбассовцев со столь низкими доходами было на 9,6 тысячи человек больше. Реальные же доходы жителей Кемеровской области в 2018 году составили 22,208 тысячи рублей – на 6,6% меньше, чем в 2017 году. При этом средняя зарплата, по данным Кемеровостата, выросла на 16,5% в сравнении с 2017 годом и составила 38,02 тысячи рублей.

Кроме того, в Кемеровостате отметили, что в 2018 году 35,2% кузбассовцев имели среднедушевой доход от 10 до 19 тысяч рублей. У 39,1% среднедушевой доход составлял от 19 до 45 тысяч рублей, а у 7,8% - более 45 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иностранные студенты штурмуют вузы Кузбасса
Грызуны устроили пир в кемеровском гипермаркете
Кузбассовец обиделся на возлюбленную и разослал ее интимные фотографии друзьям
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке
Кузбасское предприятие продавало опасную питьевую воду
Новокузнечанин избежал уголовного наказания за пролитый на людей расплавленный чугун
Банк УРАЛСИБ наградил победителей конкурса «Финансовый рецепт»
В Кузбассе горело здание цеха-отдела
Попадья избила женщину электрошокером в Новокузнецке: священника отстранили от богослужений
Налетчик забыл телефон рядом с раненой жертвой в Кемерове
Двое детей выпали из окон в Кузбассе
В Кузбассе сменился начальник еще одного департамента
Третью финальную игру волейбольного «Кузбасса» покажут в прямой трансляции на бульваре Строителей
Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: во сколько начнется и где посмотреть
6-летняя девочка и два ее приятеля пропали в Юрге
Владимир Долматов презентует свою книгу в Кемерове