СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-07T13:52:36+03:00

Подлечился и обогатился: Кемеровчанин грабил магазины в перерывах между процедурами в больнице. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.

Больше всего его интересовал алкоголь и продукты питания

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Житель областного центра проходил лечение в одной из больниц города Юрги. Но просто так ходить на процедуры ему показалось скучным, и тогда мужчина принялся красть из магазинов товар.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/707242" frameborder="0"></iframe> Подлечился и обогатился: Кемеровчанин грабил магазины в перерывах между процедурами в больнице..Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области.

40-летний кемеровчанин проходил лечение в юргинской больнице в феврале 2019 года. После процедур он покидал больницу и направлялся в магазин. Там ходил между полками и, дождавшись момента, когда рядом никого нет, прятал под одеждой продукты питания и алкоголь. Продавцы заметили, что кто-то регулярно наведывается к ним и обворовывает, поэтому обратились за помощью в полицию.

Благодаря камерам наблюдения удалось вычислить вора и задержать его с поличным. Как оказалось, 40-летний пациент больницы, а по совместительству и магазинный вор, ранее уже был судим. В этот раз удалось доказать совершение пяти преступлений. К слову, алкоголь и продукты мужчина продавал прохожим на улице.

- В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции инкриминируемых статей предусматривают в качестве максимальной меры наказания 4 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU