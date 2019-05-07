2019-05-07T14:52:22+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк в Кузбассе предлагает слитки из драгоценных металлов

В наличии слитки золота по 1 грамму и 5 граммов и серебра по 50 граммов и 100 граммов
Яков КРЫМСКИЙ
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Кемеровский РФ АО «Россельхозбанк» приступил к осуществлению операций продажи слитков драгоценных металлов. Банк предлагает широкий ассортимент слитков золота и серебра изготовленных российскими аффинажными заводами, в соответствии с ГОСТ и стандартами производства.

Операции со слитками проводятся на основании ежедневно меняющихся котировок. В наличии слитки золота по 1 грамму и 5 граммов и серебра по 50 граммов и 100 граммов 999,9 пробы (с содержанием химически чистого основного драгоценного металла не менее 99,99 процента лигатурной массы слитка).

«Слитки драгоценных металлов - это подарок на долгую память, хороший способ сохранить сбережения, так как исторически стоимость драгоценных металлов растет, удобное долгосрочное вложение и дополнительный заработок», - отмечает директор Кемеровского филиала Станислав Домбровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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