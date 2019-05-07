2019-05-07T15:17:28+03:00
Происшествия

Испугались ответственности: двое новокузнечан украли машину и сожгли ее

Автоворы признались, что испугались ответственности за свой поступок
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двое новокузнечан украли автомобиль Chery, чтобы потом продать его. Но воплотить свои планы в жизнь им не удалось. Испугавшись возможной ответственности за кражу, мужчины попросту подожгли чужой автомобиль.

Жители Орджоникидзевского района Новокузнецка обратили внимание на то, что автомобиль, припаркованный на улице Дундича, горит открытым пламенем. Они вызвали пожарных. Когда огонь был потушен, прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что машина загорелась не сама по себе, а ее подожгли. Вскоре нашли и владельца иномарки. Он рассказал, что машина в течение некоторого времени была припаркована неподалеку от одной из остановок общественного транспорта. Иномарка была неисправна, а накануне неожиданно пропала.

Сотрудники полиции вскоре установили, кто же угнал машину. К похищению оказались причастны двое 20-летних новокузнечан. Они признались, что хотели разобрать иномарку и продать ее по частям. Но потом испугались ответственности и подожгли машину.

- Один из задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, в отношении второго в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело о краже, - рассказали о личностях злоумышленников в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

К слову, один из парней сейчас находится под стражей, а в ближайшем будущем оба могут лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхозбанк в Кузбассе предлагает слитки из драгоценных металлов
Подлечился и обогатился: кемеровчанин грабил магазины в перерывах между процедурами в больнице
На 6,6% меньше: реальные доходы кузбассовцев за год стали ниже
Иностранные студенты штурмуют вузы Кузбасса
Грызуны устроили пир в кемеровском гипермаркете
Кузбассовец обиделся на возлюбленную и разослал ее интимные фотографии друзьям
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке
Кузбасское предприятие продавало опасную питьевую воду
Новокузнечанин избежал уголовного наказания за пролитый на людей расплавленный чугун
Банк УРАЛСИБ наградил победителей конкурса «Финансовый рецепт»
В Кузбассе горело здание цеха-отдела
Попадья избила женщину электрошокером в Новокузнецке: священника отстранили от богослужений
Налетчик забыл телефон рядом с раненой жертвой в Кемерове
Двое детей выпали из окон в Кузбассе
В Кузбассе сменился начальник еще одного департамента
Третью финальную игру волейбольного «Кузбасса» покажут в прямой трансляции на бульваре Строителей
Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: во сколько начнется и где посмотреть
6-летняя девочка и два ее приятеля пропали в Юрге
Владимир Долматов презентует свою книгу в Кемерове