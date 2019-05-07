Испугались ответственности: двое новокузнечан украли машину и сожгли ее

СЕГОДНЯ 15:04 2019-05-07T15:17:28+03:00

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Двое новокузнечан украли автомобиль Chery, чтобы потом продать его. Но воплотить свои планы в жизнь им не удалось. Испугавшись возможной ответственности за кражу, мужчины попросту подожгли чужой автомобиль.

Жители Орджоникидзевского района Новокузнецка обратили внимание на то, что автомобиль, припаркованный на улице Дундича, горит открытым пламенем. Они вызвали пожарных. Когда огонь был потушен, прибывшие на место ЧП сотрудники полиции установили, что машина загорелась не сама по себе, а ее подожгли. Вскоре нашли и владельца иномарки. Он рассказал, что машина в течение некоторого времени была припаркована неподалеку от одной из остановок общественного транспорта. Иномарка была неисправна, а накануне неожиданно пропала.

Сотрудники полиции вскоре установили, кто же угнал машину. К похищению оказались причастны двое 20-летних новокузнечан. Они признались, что хотели разобрать иномарку и продать ее по частям. Но потом испугались ответственности и подожгли машину.

- Один из задержанных ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, в отношении второго в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело о краже, - рассказали о личностях злоумышленников в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

К слову, один из парней сейчас находится под стражей, а в ближайшем будущем оба могут лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU