2019-05-07T16:18:22+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк первым в России выпустил специальные карты для фермеров

Комиссия за годовое обслуживание не взимается
Яков КРЫМСКИЙ
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АО «Россельхозбанк» приступил к выпуску дебетовой и кредитной банковских карт для сотрудников, акционеров и участников организаций-членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов на базе платежной системы «Мир».

РСХБ предлагает бесплатно оформить платежную карту в любом регионе России. Комиссия за годовое обслуживание не взимается. Держатели таких карт получат дополнительную выгоду, возвращая кэшбэк при совершении покупок до 10 процентов. Также клиенты могут участвовать в программе лояльности платежной системы «Мир». По дебетовой карте без комиссии доступно снятие наличных в устройствах сторонних банков на территории России до 150 тысяч рублей в месяц, а льготный период кредитования по кредитной карте составляет до 55 дней.

«Россельхозбанк традиционно поддерживает фермеров, предлагая наиболее выгодные программы для заемщиков малого и среднего бизнеса в АПК. В тесном взаимодействии с АККОР были разработаны продукты для юридических лиц на проведение сезонных работ и розничный кредит на любые цели для глав КФХ. Теперь мы сделали еще один шаг для укрепления нашего долгосрочного сотрудничества и представляем новый проект - карты для физических лиц. Уверена, что выгодные условия обслуживания, как по дебетовой, так и кредитной карте, будут пользоваться популярностью у фермеров», - подчеркнула первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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