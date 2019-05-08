2019-05-08T05:01:09+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей

При подаче заявки на кредит на сумму до 300 000 рублей, клиенту достаточно представить паспорт гражданина России
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Банк УРАЛСИБ улучшил условия потребительского кредитованияБанк УРАЛСИБ улучшил условия потребительского кредитования
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ улучшил условия потребительского кредитования, увеличив сумму кредита, предоставляемого без подтверждения дохода.

Теперь при подаче заявки на кредит на сумму до 300 000 рублей включительно, клиенту достаточно представить паспорт РФ и любой второй документ, удостоверяющий личность (СНИЛС, водительское удостоверение, заграничный паспорт и другие).

Ранее максимальная сумма кредита, при которой не требовалось подтверждение дохода, составляла 250 тысяч рублей.

Изменение распространяется на все программы потребительского кредитования, за исключением полностью одобренных кредитных предложений Банка, где представление указанных документов не требуется.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам потребительского кредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхозбанк предлагает ставку по ипотеке от 5,17 процента
В Кемерове отремонтируют 80 дворов
«Герои среди нас»: кемеровчан восхитил поступок прохожего
В День Победы кузбассовцы не смогут купить алкоголь
Агрессивный пожилой новокузнечанин с боем прорывался в школу
Волейбольный «Кузбасс» проиграл «Зениту» в третьем финальном матче чемпионата России
Россельхозбанк первым в России выпустил специальные карты для фермеров
Испугались ответственности: двое новокузнечан украли машину и сожгли ее
Россельхозбанк в Кузбассе предлагает слитки из драгоценных металлов
Подлечился и обогатился: кемеровчанин грабил магазины в перерывах между процедурами в больнице
На 6,6% меньше: реальные доходы кузбассовцев за год стали ниже
Иностранные студенты штурмуют вузы Кузбасса
Грызуны устроили пир в кемеровском гипермаркете
Кузбассовец обиделся на возлюбленную и разослал ее интимные фотографии друзьям
Замначальника полиции Кузбасса задержан по подозрению во взятке
Кузбасское предприятие продавало опасную питьевую воду
Новокузнечанин избежал уголовного наказания за пролитый на людей расплавленный чугун
Банк УРАЛСИБ наградил победителей конкурса «Финансовый рецепт»
В Кузбассе горело здание цеха-отдела
Попадья избила женщину электрошокером в Новокузнецке: священника отстранили от богослужений
Налетчик забыл телефон рядом с раненой жертвой в Кемерове
Двое детей выпали из окон в Кузбассе
В Кузбассе сменился начальник еще одного департамента
Третью финальную игру волейбольного «Кузбасса» покажут в прямой трансляции на бульваре Строителей
Салют на День Победы 9 мая 2019 года в Кемерове: во сколько начнется и где посмотреть
6-летняя девочка и два ее приятеля пропали в Юрге
Владимир Долматов презентует свою книгу в Кемерове