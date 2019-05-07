2019-05-07T19:22:40+03:00
Спорт

Волейбольный «Кузбасс» проиграл «Зениту» в третьем финальном матче чемпионата России

Но команда пока еще сохраняет шансы на победу
Ирина АВТУШКО
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Волейбольный «Кузбасс» проиграл «Зениту» в третьем финальном матче чемпионата России.Волейбольный «Кузбасс» проиграл «Зениту» в третьем финальном матче чемпионата России.Фото: Ирина АВТУШКО
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7 мая волейбольный клуб «Кузбасс» уступил в третьем финальном поединке «Зениту» из Казани. Несмотря на это кемеровчане сохранили шансы на победу в чемпионате и золотые медали.

Разочарованием для кемеровских болельщиков закончилась последняя игра «Кузбасса». Подопечные Туомаса Саммилвуо уступили соперникам из Казани с сухим счетом 3:0 на своей площадке. Таким образом, счет в финальной серии сократился до 2:1 в пользу «Кузбасса». Напомним, что команды играют до трех побед.

8 мая спортсменам волейбольного клуба «Кузбасс» предстоит сыграть еще один матч на своем поле. Если же команда проиграет, то все решится в заключительном поединке, который пройдет 12 мая в Казани.

- Мы знали, что Казань приедет совершенно другой командой в Кемерово, так и получилось, - отметил Олег Миканович, тренер команды «Кузбасс». - Они приехали абсолютно по-другому настроенные. Может быть, на ребят повлияло, что две игры в Казани мы выиграли, а дома при своих болельщиках не удалось показать ту игру, которая была в первых двух матчах. Готовимся к завтрашнему матчу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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