Агрессивный пожилой новокузнечанин с боем прорывался в школу

СЕГОДНЯ 03:10 2019-05-08T03:10:10+03:00

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50-летний новокузнечанин захотел зайти в школу. Провоцируя драку и ругаясь, мужчина пытался преодолеть турникет.

Вахтер одной из школ Кузнецкого района обратила внимание на странного гражданина, нетвердой походкой вошедшего в здание школы. Вместо того, чтобы спокойно объяснить цель визита, мужчина принялся ругаться и попытался проникнуть внутрь здания, минуя турникет. Более того, нетрезвый посетитель всячески провоцировал драку. Вахтеру не оставалось ничего другого, кроме как нажать тревожную кнопку.

Нетрезвый мужчина понял, что вот-вот в школу войдут стражи порядка и попытался скрыться. Однако покинуть двор учебного заведения ему не удалось: бойцы Росгвардии задержали подозреваемого, когда он пытался преодолеть препятствие в виде забора.

- Задержанным оказался 50-летний новокузнечанин. Объяснить причину своего поведения мужчина не смог. Для дальнейшего разбирательства бойцы передали подозреваемого правоохранителям, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU