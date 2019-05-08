«Герои среди нас»: кемеровчан восхитил поступок прохожего

СЕГОДНЯ 04:59 2019-05-08T05:33:53+03:00

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Кемеровчане в соцсетях обсуждают добрый поступок одного из горожан. Мужчина помог прохожему, у которого случился приступ эпилепсии.

Кемеровчанка поделилась в социальных сетях фотографиями и рассказом о том, как незнакомец помог прохожему. По ее словам, около 19.30 возле общежития на проспекте Ленина, 137б стало плохо мужчине. Судя по всему, у него случился приступ эпилепсии. Очевидцы растерялись, не зная, как помочь. Они ожидали приезда скорой помощи, когда мимо проходил молодой человек.

«Герои живут среди нас! Молодой парень в черной майке положил свой рюкзак мужчине под голову и оказал профессиональную помощь, - написала очевидица случившегося. - Когда мужчина пришел в себя, он как ни в чем не бывало ушел. Спасибо тебе!»

Большинство пользователей соцсети отметили, что парень поступил правильно - именно так, как должен поступать любой нормальный человек.

- Вот сидишь порой думаешь, что люди перестали быть людьми, а потом видишь вечером такие посты, где люди людям помогают, и плохое отодвигается немного», - написал Евгений Коновалов, один из комментаторов.

К слову, некоторые комментаторы отметили, что каждый нормальный человек должен уметь оказывать первую помощь или хотя бы знать, как действовать в экстренной ситуации. А парня в черной майке многие искренне благодарили и просили отозваться - чтобы пожать ему руку.

Напомним, в 2018 году в Кузбассе было запущено движение «Готов к спасению жизни», благодаря которому жители региона могут приобрести навыки первой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU