Россельхозбанк предлагает ставку по ипотеке от 5,17 процента

СЕГОДНЯ 06:09 2019-05-08T06:09:31+03:00

Изменить размер текста: A A

АО «Россельхозбанк» и ГК «А101» запустили ипотечную программу для покупателей семейных квартир с минимальной ставкой от 5,17 процента годовых. Программа разработана для семей с детьми и действует при соблюдении ряда условий.

В частности, программа действует при условии приобретения жилья от 75 квадратных метров, при сумме кредита от 3 миллионов рублей и минимальном первоначальном взносе в 30 процентов, а также при страховании жизни и здоровья. Срок действия ставки – от 5 до 10 лет. Для первоначального взноса или досрочного погашения кредита можно использовать материнский капитал.

Предложение действует для покупателей квартир в жилых комплексах ГК «А101»: это ЖК «Скандинавия», ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Белые ночи» и ЖК «Москва А101». Все новостройки расположены в Новой Москве и отвечают самым высоким стандартам современного качественного жилья.

«Новая программа – это очередной шаг в укреплении сотрудничества с ГК «А101». В феврале 2019 года была запущена акция «Ипотечные каникулы», которая предусматривает освобождение от любых платежей в течение первого года действия кредита. Теперь мы пошли дальше и предлагаем ипотеку по ставке от 5,17%. Уверены, что наши инициативы будут способствовать решению вопроса доступности жилья для населения», - отметила директор департамента розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

ИСТОЧНИК KP.RU