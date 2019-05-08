Пристав упал в обморок на заседании суда по делу «Зимней вишни»

СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-08T07:49:37+03:00

Сотрудник УФССП упал в обморок на заседании по делу "Зимней вишни" Фото: 2 ГИС

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В Кемерове судебный пристав потерял сознание во время заседания по уголовному делу о пожаре в «Зимней вишне». Мужчине оказали первую помощь.

Инцидент произошел в здании Ленинского районного суда 7 мая, где проходило предварительное слушание по делу «Зимней вишни». На процессе решался вопрос о продлении меры пресечения для семи фигурантов уголовного дела, а также - о назначении первого разбирательства по существу.

Во время установления личности подсудимых одному из судебных приставов стало плохо - мужчина упал в обморок. Как пояснили в УФССП по Кемеровской области, утром сотрудники ведомства сдавали кровь, что, возможно, и привело к обмороку.

- В здании суда ему оказали помощь, его жизни ничего не угрожает, - отметили в УФССП по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что пристав мог воспользоваться отгулом, но принял решение выйти на работу.

Отметим, что в этот день суд постановил оставить всех фигурантов дела в СИЗО. Также стала известна дата первого заседания по существу.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU