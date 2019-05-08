2019-05-08T07:39:06+03:00
Бизнес-новости Кемерова

РСХБ выдает ипотеку на покупку машино-места в новостройке

Клиенты могут получить займы до 2 миллионов рублей
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк запустил новый продукт «Ипотечный кредит на покупку нежилой недвижимости». Теперь клиенты банка могут получить займы в сумме до 2 миллионов рублей и сроком до 15 лет на приобретение кладовой или машино-места.

Займы распространяются на покупку недвижимости на первичном рынке недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Минимальный первоначальный взнос – 20 процентов от стоимости. Также предусмотрена возможность досрочно погасить кредит без комиссий. В качестве обеспечения может быть использован залог имущественных прав по договору участия в долевом строительстве.

«Банк постоянно разрабатывает программы, направленные на улучшение качества жизни наших клиентов. Теперь мы предлагаем не только ипотеку на покупку квартиры на первичном рынке жилья, но и на приобретение машино-места или кладовой в том же доме. Наш новый продукт рассчитан как на уже имеющихся заемщиков, так и на новых клиентов», - отметила директор департамента розничного бизнеса РСХБ Светлана Вишнякова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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