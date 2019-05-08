СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-08T07:52:47+03:00

В двух районах Новокузнецка отключили горячую воду и отопление Фото: Екатерина РОМАНОВА

Жители Центрального и Куйбышевского районов до вечера остались без воды

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8 мая жители части Центрального и Куйбышевского районов остались без горячей воды и отопления.

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба, отключение горячего водоснабжения и отопления связано с испытанием тепловых сетей на максимальную температуру от ТЭЦ «Центральная». Отключение было запланировано в промежуток с 08:00 до 20:00, однако, по сообщениям горожан, вода в кранах стала исчезать вскоре после полуночи, а к утру во многих домах ее уже не было.

Узнать, попал ли ваш дом под отключение, можно здесь.

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Ежегодно летом коммунальщики проводят ремонт и опрессовку труб, чтобы следующий отопительный сезон прошел гладко, без аварий. Для этого на некоторое время в Кемерове отключается горячее водоснабжение. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU