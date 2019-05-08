Россельхозбанк предлагает льготное кредитование кузбасским аграриям

СЕГОДНЯ 08:30 2019-05-08T08:30:14+03:00

С начала года по ставке не выше пяти процентов годовых аграриям выдано 305 миллионов рублей

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У кузбасских аграриев горячая пора – полным ходом идет подготовка к посевной. Кемеровский филиал Россельхозбанка в настоящее время продолжает активно кредитовать сельхозпроизводителей области, в том числе и в рамках механизма льготного кредитования аграриев по ставке не выше пяти процентов.

Среди клиентов Россельхозбанка как крупные сельхозпредприятия, так и субъекты малого бизнеса. В числе постоянных СХПК «Береговой», который занимается производством овощей. Для пополнения оборотных средств в период сезонно-полевых работ сельхозпредприятие регулярно пользуется кредитами.

«Льготный механизм кредитования помогает снизить финансовую нагрузку на предприятие, не приходится отвлекать собственные оборотные средства на оплату субсидируемой части процентной ставки и ждать их возврата в виде субсидий, как это происходило раньше. Кредитные средства мы направили на приобретение семян, посадочного материала, ГСМ, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, уплату электроэнергии, водоснабжения, природного газа, страховых взносов при страховании урожая», - отметил директор СХПК «Береговой» Сергей Поликов.

С начала года по ставке не выше пяти процентов годовых аграриям региона предоставлено свыше 305 миллионов рублей кредитных средств. Условие действует по кредитным сделкам, заключаемым на условиях льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528.

ИСТОЧНИК KP.RU