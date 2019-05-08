2019-05-08T09:27:38+03:00
Происшествия

Пожилой пешеход оказался под колесами маршрутки в Кемерове

Мужчина шел по «зебре» на зеленый свет
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
69-летнего мужчину госпитализировали Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"69-летнего мужчину госпитализировали Фото: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кемерове водитель маршрутного такси № 26 сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Мужчину госпитализировали.

ДТП произошло на проспекте Кузнецком, 86 в 18.40 7 мая. Маршрутчик поворачивал направо с проспекта Ленина.

- 52-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, при повороте совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина 69 лет был травмирован, сейчас находится в стационаре, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что предварительно установлена вина водителя маршрутки, который нарушил правила проезда пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РСХБ запустил сервис выдачи наличных на кассах торговых точек
Велосипедист взял на таран автобус в кузбасском городе
Кемеровчанин упал с пятого этажа дома и погиб
РСХБ снизил ставки по ипотеке и программе рефинансирования
В кемеровском кафе нашли тараканов и кишечную палочку
Россельхозбанк предлагает льготное кредитование кузбасским аграриям
Сергей Цивилев присоединится к шествию «Бессмертный полк» в Кемерове
В двух районах Новокузнецка отключили горячую воду и отопление
РСХБ выдает ипотеку на покупку машино-места в новостройке
Пристав упал в обморок на заседании суда по делу «Зимней вишни»
Россельхозбанк предлагает ставку по ипотеке от 5,17 процента
В Кемерове отремонтируют 80 дворов
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
«Герои среди нас»: кемеровчан восхитил поступок прохожего
В День Победы кузбассовцы не смогут купить алкоголь
Агрессивный пожилой новокузнечанин с боем прорывался в школу
Волейбольный «Кузбасс» проиграл «Зениту» в третьем финальном матче чемпионата России
Россельхозбанк первым в России выпустил специальные карты для фермеров