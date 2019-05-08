Пожилой пешеход оказался под колесами маршрутки в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-08T09:27:38+03:00

Мужчина шел по «зебре» на зеленый свет

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В Кемерове водитель маршрутного такси № 26 сбил пешехода, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый свет. Мужчину госпитализировали.

ДТП произошло на проспекте Кузнецком, 86 в 18.40 7 мая. Маршрутчик поворачивал направо с проспекта Ленина.

- 52-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, при повороте совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина 69 лет был травмирован, сейчас находится в стационаре, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве уточнили, что предварительно установлена вина водителя маршрутки, который нарушил правила проезда пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU