РСХБ снизил ставки по ипотеке и программе рефинансирования

СЕГОДНЯ 09:33 2019-05-08T09:33:40+03:00

Это также касается кредитов с первоначальным взносом менее 20 процентов

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Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным программам. Снижение процентных ставок составило до 1 пп, в том числе по кредитам с первоначальным взносом менее 20 процентов.

Сейчас минимальная ставка составляет от 10 процентов годовых и действует на покупку квартир на первичном и вторичном рынках. Также снижена ставка по программе рефинансирования ипотечного кредита: теперь рефинансировать ипотеку можно по ставке от 10,15 процента годовых.

Стоит отметить, что банк уделяет особое внимание социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы, а также участвует в программе ипотечного кредитования с господдержкой семей с детьми.

«РСХБ постоянно совершенствует условия ипотечных программ, учитывает изменения рыночной конъюнктуры и последние тенденции. Мы уверены, что снижение ставок по ипотеке позволит большему числу жителей страны улучшить свои жилищные условия», отметила директор Департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

ИСТОЧНИК KP.RU