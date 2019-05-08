РСХБ снизил ставки по ипотеке и программе рефинансирования
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным программам. Снижение процентных ставок составило до 1 пп, в том числе по кредитам с первоначальным взносом менее 20 процентов.
Сейчас минимальная ставка составляет от 10 процентов годовых и действует на покупку квартир на первичном и вторичном рынках. Также снижена ставка по программе рефинансирования ипотечного кредита: теперь рефинансировать ипотеку можно по ставке от 10,15 процента годовых.
Стоит отметить, что банк уделяет особое внимание социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя наиболее выгодные условия молодым семьям и работникам бюджетной сферы, а также участвует в программе ипотечного кредитования с господдержкой семей с детьми.
«РСХБ постоянно совершенствует условия ипотечных программ, учитывает изменения рыночной конъюнктуры и последние тенденции. Мы уверены, что снижение ставок по ипотеке позволит большему числу жителей страны улучшить свои жилищные условия», отметила директор Департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.
ИСТОЧНИК KP.RU