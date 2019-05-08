Кемеровчанин упал с пятого этажа дома и погиб
В Кемерове жители одного из домов на проспекте Шахтеров увидели лежащее на земле тело мужчины. Как оказалось, он упал с высоты пятого этажа и погиб.
Инцидент произошел 5 мая в доме № 80 на проспекте Шахтеров. Фотографии с места чрезвычайного происшествия кемеровчане разместили в социальных сетях. Как сообщают очевидцы, мужчина упал с высоты пятого этажа на газон, который находится возле дома. Он разбился насмерть. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины, приведшие к гибели мужчины.
По факту случившегося сотрудники следственного управления СК РФ по Кемеровской области проводят доследственную проверку. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
ИСТОЧНИК KP.RU